Radweg auf dem Schrottplatz

Wer von Mühlhausen oder Uelzen aus mit dem Fahrrad in die Innenstadt fahren will, kann dafür einen sehr gut zu befahrenden Radweg nutzen. Nur an einer Stelle gilt es, besonders aufzupassen. Denn zwischendurch führt dieser Weg über einen Schrottplatz.

Eigentlich führt der Weg zwischen den beiden Hälften eines Schrottplatzes hindurch.

Aber viele Kunden, die ein Ersatzteil für ihr Auto suchen, parken einfach auf diesem Weg. Und selbst Schrottautos, die gerade angeliefert werden, landen erst einmal dort. Deshalb muss der Radfahrer zwischen Autos herfahren, was auf einem Radweg eigentlich gar nicht sein muss.

Die Stadt verhandelt mit dem Schrottplatz, ob er nicht einen Seitenstreifen seines Grundstücks abgeben würde. Dort könnte dann ein neuer Radweg gebaut werden, auf dem hoffentlich keine Autos mehr parken. Und auf dem heutigen Weg zwischen den beiden Schrottplatzgrundstücken hindurch könnten noch so viele Autos stehen – sie würden niemanden stören. Leider sind sich Stadt und Autoverwerter noch nicht ganz einig.

Politiker warten schon lange darauf, dass der neue Radweg gebaut wird. Er würde auch Kindern mehr Sicherheit auf dem Weg zur Schule bieten.