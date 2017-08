Der Mega-Grill aus Kamen

Henning Michael Richterich, 41 Jahre alt, führt das mittelständische Unternehmen, das seinen Sitz im Gewerbegebiet an der Gutenbergstraße 1 hat. Neben Bauzäunen, Polizeigitter und Sturmstreben, die sich auf dem Lagerplatz hoch auftürmen, stapeln sich wuchtige Grillöfen aus schwarzem Stahl mit einem Korpus in Rost-Optik. „Grillring“ hat er das in Kamen entwickelte Gerät genannt. Auszubildender Kevin Hagemann (22) hat ihn bei der Planung unterstützt.

280 Kilogramm schwer

280 Kilogramm wiegt das Schwergewicht der Grillkultur, das keinen herkömmlichen Grillrost hat, sondern eine zwölf Millimeter dicke Stahlplatte, mit 95 Zentimetern Durchmesser größer als ein Autoreifen. Die massive Platte, kaum anzuheben, hat eine Öffnung in der Mitte, wo prasselnde Holzscheite oder glühende Grillkohle ihren Platz finden. „Man kann das Gerät auch als Feuerstelle nutzen“, sagt Richterich, der gleich drei Baureihen entwickelt hat. Dazu habe er einige Versuche gebraucht. „Das brennende Holz sollte nicht so qualmen wie eine Lokomotive. Und das Fett sollte nicht von der Platte herunter laufen wie bei manch anderen Geräten, die sich von der Hitze verformen.“

Vor zwei Jahren ging es bereits an die Entwicklung, Ende vorigen Jahres standen dann die ersten „Grillringe“ zur Auslieferung bereit. Etwa 30 hat er bisher abgesetzt. Gefertigt wird nicht in Kamen, sondern in China. Der Preis liegt im höhren Segment – bei etwa 600 Euro.

Die Idee ist Richterich gekommen, als er mal wieder unzufrieden war mit seinem eigenen Grill. „Die Form hatte ich sofort vor Augen“, sagt er. Nicht nur Schmaus für den Gaumen, sondern auch für die Augen sollte die Erfindung sein. „Abends wirkt das natürlich toll, wenn das Feuer brennt.“ Wenn man zuvor das Steak gegart oder auch die Bratkartoffeln oder Champignons zubereitet hat. „Deswegen die Platte – sie ist vielfältig verwendbar. Durchfallen kann da nichts.“

Patente für Paletten

Mit selbstentwickelten Produkten kennt sich die Firma aus. Sie besitzt die Patentrechte beispielsweise für eine Kombipalette zum Transport von Metallzäunen. „Mit dieser Vorrichtung kann man 100 Meter Zaun innerhalb von sechs Minuten aufbauen. Ansonsten benötigt man dafür eine halbe Stunde.“ Das Konstrukt für 32 Zaunelemente sei platzsparend, weil man darauf auch die schweren Zaunfüße, 33 an der Zahl, verstauen könne. „Ansonsten müsste man die extra transportieren“, so Richterich. Eine Eigenentwicklung ist auch eine sogenannte Sturmstrebe mit abklappbarem Fuß. Die Metallstange, die als stützende Absicherung für Bauzäume verwendet wird, kann so platzsparend gelagert und transportiert werden.

Platzsparend ist der Grillring indes nicht. Richterich lacht: „Das ist eben kein Gasgrill, den ich abends mal eben in die Garage rolle.“

Von Schleusen und Vereinzelungsanlagen

Auf dem Hof stehen wuchtige Module sogenannter Betongleitwände, die auf Autobahnbaustellen eingesetzt werden, um Fahrbahnen sicher zu trennen. Und stapelweise Absperrgitter, Sicherheitstore und Sturmstreben. Dazu Sicherheitsschleusen, die im Angesicht zunehmenden Terrorschutzes stark nachgefragt sind. „Man nennt sie aber nicht Sicherheitsschleuse, sondern Vereinzelungsanlage“, erläutert Richterich.

Seit 18 Jahren hat das Unternehmen H.M.R seinen Sitz an der Gutenbergstraße, wo es auf der Ecke zur Heerener Straße ein etwa 7000 Quadratmeter großes Grundstück für Verwaltung, Werkstatt und Lager nutzt. Die rechtwinklige Halle ist etwa 2000 Quadratmeter groß. Die neun Mitarbeiter gelten als Spezialisten rund um Absperrtechnik für Baustellen und Großveranstaltungen. Die Kunden kommen nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus der Türkei.

Gefragt sind auch die sogenannten Kabelbrücken, die bei Großveranstaltungen Stolperfallen beseitigen. Zum Einsatz kommt auch anderlei Gerätschaft beispielsweise bei der Festa Italiana und beim Altstadtfest, beides in Unna. Auch beim Laut-und-Lästig-Festival am Samstag ist die Firma aktiv. Die Kamener kennen H.M.R.-Elemente vom Wochenmarkt. Dort werden seit einiger Zeit Kabelbrücken eingesetzt, um die Strom- und Wasserleitungen der Markthändler abzudecken. Die Firma verleiht und verkauft die standardisierte Technik, produziert vor Ort aber auch Sonderanfertigungen, beispielsweise für die zurzeit laufende Gamescom in Köln. Richterich: „Die wollten ein Schleusensystem, das etwas schicker aussieht.“