Ein Ja zum Glauben

Im Pastoralverbund Bergkamen wird wieder gefirmt: Alle Jungen und Mädchen, die katholisch sind und in diesem Jahr 16 werden oder auch schon älter sind, können im November das Sakrament der Firmung empfangen.

Die Firmung gehört zum katholischen Glauben. Damit bestätigen Jugendliche ihre Taufe. Denn anders als damals zur Taufe oder Kommunion, sind sie nun alt genug selbst zu entscheiden, dass sie tatsächlich zu Gott und der katholischen Kirche stehen. Bevor sie dies allerdings tun, haben sie viel Zeit, sich gemeinsam darauf vorzubereiten. In den katholischen Gemeinden in Bergkamen besteht die Vorbereitung auf die Firmung aus drei Teilen: An einem Orientierungs-Wochenende im Mai und Juli ist erst einmal ein gemeinsames Kennenlernen geplant.

Nach den Sommerferien steht ein Projekt auf dem Programm. Dafür werden kleine Gruppen gebildet, die dann daran arbeiten. Nach den Herbstferien beginnt der Endspurt. Bis zum 19. November bereiten sich alle auf die Firmung vor. Wer sich entscheidet, an der Firmung teilzunehmen, kann sich noch bis zum 28. Februar anmelden.