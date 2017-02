Die Olchis kommen

Am Montag gibt es in der Konzertaula ein Musical für die ganze Familie. Es heißt „Das geheime Olchi-Experiment“. Darin geht es um Professor Brausewein. Er weiß, dass Bauchweh etwas ganz Furchtbares ist. Mit Hilfe der Olchis will der Professor ein besonders wirksames Mittel gegen Bauchweh erfinden und damit den ersten Preis auf einem Erfinderkongress gewinnen. Nur hat er nicht damit gerechnet, dass die Olchis so eigenwillig sind und die Medizin nicht ganz so gelingt, wie er sich das vorgestellt hat.

Da das Musical an Rosenmontag ist, können die Besucher auch verkleidet kommen. Außerdem können sie sich in der Konzertaula schminken lassen – nicht nur in Olchi-Grün. Das Musical wurde von Erhard Dietl geschrieben, die Musik kommt von Bastian Pusch.

Das Musical „Das geheime Olchi-Experiment“ beginnt um 17 Uhr. Karten kosten zwischenfünf und acht Euro. Ab 16 Uhr kann man sie an der Theaterkasse kaufen. Wer möchte, kann die Karten aber auch schon vorher kaufen. Es gibt sie im Rathaus, im Zimmer 24a oder unter der Telefonnummer: 023047/148-3512.