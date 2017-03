Wettstreit um Millionenauftrag

Es ist ein lukrativer Auftrag, mit dem das Rathaus im Namen der städtischen Wirtschaftsbetriebe an Architekten herantreten will: 20 Millionen steht für die beiden Großbauten am Bahnhof zur Verfügung. Bis zu 18 Bewerber dürfen einer Fachjury ihre Entwürfe vorlegen. Neun von ihnen wählt die Stadt aus, neun weitere das Los.

Im November könnten die Juroren dann ihre Empfehlungen vorlegen. Bauherrin wäre schließlich wieder die städtische Konzerngesellschaft WBU, die nicht nur Mehrheitseignerin der Stadtwerke ist, sondern auch Besitzerin von zwei Tiefgaragen und einem Parkhaus.

Statt April war anfangs der Januar als Starttermin für den Architektenwettbewerb im Gespräch. Was genau die Verzögerung bedingt hat, lässt die Stadtverwaltung offen. Im Wesentlichen sei in den zurückliegenden Wochen daran gearbeitet worden, die Anforderungen für die beiden Gebäude zu präzisieren. Was genau dabei herausgekommen ist, hält die Stadt bis zum offiziellen Start des Wettbewerbs unter Verschluss: Sie will dem Vorwurf vorbeugen, örtliche Architekten hätten durch Vorabinformationen einen Wettbewerbsvorteil.

Dabei waren schon die Vorgaben der WBU für die Stadt recht konkret. Ein neues Bürogebäude mit etwa 2500 Quadratmetern Nutzfläche soll zwischen dem gläsernen „Arge-Turm“ und dem neuen Busbahnhof mit seiner markanten Dachkonstruktion entstehen. Auf der Fläche des früheren Busbahnhofes sollen sich die beiden Bürogebäude dann um einen kleinen Platz gruppieren. Der Neubau dürfte für Behörden genutzt werden: Die Stadt hat ihrerseits Raumbedarfs, um externe Dienststellen in der Innenstadt zusammenzuziehen. Kolportiert, aber offiziell nicht bestätigt, wurde zuletzt auch eine Nutzung durch das Job-Center.

Das neue Parkhaus soll zwischen AOK und Bahngleisen auf dem heutigen Pausenparkplatz der Busfahrer entstehen. Was von Kritikern als „SUV-Parkhaus“ dargestellt wird, ist letztlich ein Neubau nah an dem Qualitätskatalog, mit dem der ADAC Parkhäuser bewertet. Größere Durchfahrthöhen sowie breitere Fahrwege und Stellplätze sollen eine bequeme Nutzung auch mit großen Autos ermöglichen. Zur modernen Ausstattung gehören neben einer freundlichen Beleuchtung auch „Tanksäulen“ für Elektrofahrzeuge. Die Kapazität des neuen Parkhauses gehört zu den Dingen, an denen die Architekten ihr Geschick beweisen können. 75 Stellplätze sind bereits nötig, um den Wegfall vorhandener Parkplätze auszugleichen. Etwa 70 Autos erwartet die Stadt allein durch die Beschäftigten des neuen Bürogebäudes.