Gerettet aus verrauchter Wohnung

Der Anwohner der Rahlenbeckstraße, einer Nebenstraße der Schäferstraße, musste ins Krankenhaus. In seiner Wohnung hatte gegen 16 Uhr Essen auf dem Herd gebrannt. Es war zu einer starken Rauchentwicklung im ersten Obergeschoss gekommen. Die Feuerwehr rettete den Mann aus der Wohnung und übergab ihn dem Rettungsdienst. Da er Rauchgas eingeatmet hatte, wurde er umgehend ins Krankenhaus gebracht. In der Wohnung mussten die Wehrleute vor allem stark lüften. Im Einsatz waren mehrere Fahrzeuge, darin Kräfte der Hauptwache sowie der Löschgruppen Unna-Mitte, Kessebüren und Billmerich.

Die Feuerwehr nahm den Fall auch zum Anlass, an Rauchwarnmelder zu erinnern. Bekanntlich besteht seit dem 1. Januar die Pflicht, diese zu installieren. Ob in der Wohnung an der Rahlenbeckstraße welche unter den Decken hängen, ist unbekannt. Vergangene Woche aber hätten bei zwei Vorfällen im Stadtgebiet Rauchmelder rechtzeitig Alarm gegeben und so Schlimmeres verhindert, berichtet Olaf Weischenberg von der Feuerwehr. Im Vergleich zu Versicherungsgebühren kosten Rauchmelder wenig Geld. Und der Brandexperte betont: „Rauchmelder retten Leben.“