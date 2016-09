TEP als Top-Chance

TEP, das steht für „Teilzeitausbildung – Einstieg begleiten – Perspektiven öffnen“ und wird seit 2014 von Angela Rose betreut. Sie schaut zu ihrem Schützling herüber und lächelt. Während Galina Mizich ihre Tränen trocknet, erklärt Rose das Konzept: „Bei TEP begleiten wir Menschen, die sich freiwillig an uns wenden. Das Projekt richtet sich an alle, die erziehend sind oder einen nahen Angehörigen pflegen und keine abgeschlossene Ausbildung haben.“

Beruf und Familie unter einen Hut bringen

Dahinter steht der Grundgedanke, wie wichtig es ist, Beruf und Familie miteinander unter einen Hut bringen zu können. Die Lösung: eine Ausbildung in Teilzeit. „Das Problem ist nur oftmals, dass Unternehmen die Ausbildung in Teilzeit noch nicht so gut annehmen“, sagt Rose. Um dies zu ändern und die Vorteile dieses Bildungsweges für beide Seiten darzustellen, geht sie aktiv auf Firmen zu. Galina Mizich arbeitet zum Beispiel derzeit in Teilzeit bei Kaufland. Ihr Traum ist es, dort eine Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau oder als Verkäuferin zu machen. „Die Arbeit dort macht mir großen Spaß und ich würde gerne dort die Ausbildung machen“, sagt sie. „Das ist natürlich ein großer Vorteil, wenn der Arbeitgeber die Bewerberin schon kennt“, weiß Angela Rose aus Erfahrung. Daher ist ihr Mittel der Wahl auch in der Regel die Vermittlung eines Praktikums als erster Schritt. In den Vorgesprächen mit den Unternehmen betont sie immer besonders, dass es sich um ein freiwilliges Projekt handelt und die Teilnehmer vor der Aufnahme bereits ein strenges Bewerbungsverfahren durchlaufen haben. Bei dem Wort „streng“ zuckt ein leichtes Schmunzeln um ihre Mundwinkel. Rose schaut in die Runde, dort sitzen neben Galina Mizich noch Almast Karapetyan und Yvonne Parakennings. Auch sie nehmen am TEP-Projekt teil und auch sie müssen ein wenig schmunzeln. Aber nicht, weil es witzig wäre, was die Sozialpädagogin über das Bewerbungsverfahren gesagt hat, sondern, weil sie sich daran erinnern, dass dieses Gespräch der erste Schritt auf dem Weg in einen neuen Lebensabschnitt gewesen ist.

Ein Weg, auf dem Almast Karapetyan schon ein gutes Stück weiter gekommen ist. „Ich beginne am 1. Oktober meine Ausbildung bei der Frühförderstelle Unna als Kauffrau für Büromanagement“, sagt sie strahlend. „Je länger die Familienphase dauert, desto schwerer ist der Wiedereinstieg ins Berufsleben“, berichtet die 41-Jährige aus eigener Erfahrung. 2004 unterbricht sie ihr Studium der Erziehungswissenschaften, weil sie schwanger wird. Zunächst sollte es nur eine Unterbrechung sein, doch als sich herausstellt, dass ihr Sohn einen erhöhten Pflegebedarf hat „da hat sich alles geändert“. Der Kontakt zu ihrer Ausbildungsstelle in spe ist über InVia zustande gekommen und auch in der Vorbereitung auf das Bewerbungsgespräch war InVia – in Person von Angela Rose – zur Stelle. Jetzt erklärt sich auch das Schmunzeln, denn einer der Schwerpunkte des TEP-Projektes sind Rollenspiele, sodass die Teilnehmer die Sozialpädagogin immer wieder als Partner in Bewerbungsgesprächen kennenlernen. Mal strenger, mal einfühlsam und manchmal sogar selbst als Bewerberin. Rose erklärt: „Wir kehren die Rollen auch schon mal um. Dabei ist es wichtig, die Frage zu stellen, was will denn ein Chef eigentlich von einem Bewerber?“

Sich der eigenen Stärken

bewusst werden

Durch diese Positionsumkehr soll auch bei den Teilnehmern ein Umdenken passieren. Rose: „Lange Zeit haben unsere Teilnehmer das Gefühl gehabt, dass ihre Lebensumstände Schwächen sind. Das wollen wir gemeinsam ändern.“ Das Alter sei dabei eines der Hauptargumente. Wobei ein etwas reiferer Bewerber für die Betriebe gegenüber einem frischen Schulabgänger auch Vorteile bringen kann. Das Ziel sei es aber nicht, gute junge Bewerber auszustechen, sondern vielmehr das Selbstbewusstsein der TEP-Teilnehmer zu stärken. In den Einzelgesprächen und den wöchentlichen Treffen definieren die Teilnehmer gemeinsam ihre Ziele, bereiten Bewerbungen vor – oder drücken die Schulbank. Denn die Vorbereitung auf allgemeine Wissenstests, die Arbeitgeber gerne bei Bewerbungen vorwegnehmen, gehört ebenfalls dazu. Das soll den Zugang zu Praktika und darüber in eine Ausbildung erleichtern.

Azubi in Teilzeit Bei der Teilzeitausbildung verlängert sich die Ausbildungsdauer nicht. Dazu muss die Arbeitszeit mindestens 75 Prozent der Regelarbeitszeit betragen. Die Azubis besuchen den regulären Schulunterricht, bei zehn Schulstunden verbleiben 20 Stunden im Betrieb.

Praktikum alsFuß in der Tür

Wie wichtig es ist, den Zugang zu einem Unternehmen über ein Praktikum zu finden, betont auch Ulrike Schatto. Sie ist die Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt beim Jobcenter Kreis Unna und kann aus einem umfassenden Erfahrungsschatz mit Arbeitssuchenden berichten. „In der Zeit, die die Praktikantinnen und Praktikanten im Betrieb verbringen, lernen sie nicht nur das potenzielle neue Arbeitsumfeld kennen, sondern können einen zukünftigen Arbeitgeber auch von sich überzeugen“, so Schatto. Ein Ratschlag, den sie vielen ihrer Kunden mit auf den Weg gebe, die auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz sind. Es kommt bisweilen aber auch vor, dass Schatto eben dadurch, dass es Projekte wie TEP gibt, noch weitere Möglichkeiten eröffnet, den Menschen beratend zur Seite zu stehen. „Ich habe es schon erlebt, dass ich in einem Beratungsgespräch sage: ,TEP wäre doch etwas für sie‘ – und darauf hin sehr emotionale Reaktionen bekomme.“ Viele, für die eben dieses Projekt infrage kommt, rechnen schon gar nicht mehr damit, dass sich ihnen noch eine solche Chance bietet.

In der Zeit zwischen 2011 und 2014 sei die Zahl der Ausbildungsverträge in Teilzeit zwar von 0,2 auf 0,4 Prozent gestiegen, „da ist aber noch eine Menge Luft nach oben“, so Schatto.cs