Jobcenter feiert Jahresbilanz

Ob beim Abbau der Langzeitarbeitslosigkeit, bei der Integrationsquote oder der Veränderung bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung – das Jobcenter Kreis Unna liegt entweder auf dem landesweit ersten oder zweiten Rang.

Von „schönen Zahlen“ und einem „sauguten Ergebnis“ sprach denn auch Jobcenter-Geschäftsführer Uwe Ringelsiep im Ausschuss für Arbeitsmarkt und Wirtschaftsförderung. „Meine Mitarbeiter haben einen überragenden Job gemacht“, fügte Ringelsiep an.

Das erkannten auch die Politiker an. Für den Kreishaushalt und damit indirekt alle Steuerzahler ist es zweifellos sehr erfreulich, dass es dem Jobcenter gelungen ist, den jahrelangen Anstieg bei den Warmmieten für Hartz-IV-Empfänger umzukehren. 5,7 Millionen Euro weniger für die Kosten der Unterkunft, „nur“ knapp 91 statt der veranschlagten 97 Millionen – das war so nicht zu erwarten. Und für jeden Langzeitarbeitslosen ist es zweifellos ein ganz wichtiger persönlicher Schritt, wenn sich wieder eine berufliche Perspektive auftut.

Allerdings gibt die hohe Integrationsquote von 24,5 Prozent keinerlei Aufschluss darüber, wie nachhaltig die Rückkehr in den Arbeitsmarkt ist, wie Jochen Nadolski-Voigt (Grüne) bemängelte. Eine entsprechende Erhebung wünsche er sich für künftige Berichte.

Oftmals befristete, öffentlich geförderte Jobs

Denn de facto handelt es sich in vielen Fällen um befristete, öffentlich geförderte Beschäftigung – wie beim Programm „Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“. Zusätzlich zu den bereits vorhandenen 300 Plätzen ist es dem Jobcenter gelungen, 400 weitere in den Kreis Unna zu holen. Befristet bis Ende 2018, bieten sie potenzielle Anstellungen zu Mindestlohn-Konditionen für Menschen, die mindestens vier Jahre arbeitslos, über 35 Jahre alt und gesundheitlich eingeschränkt sind oder minderjährige Kinder im Haushalt haben. Diese Stellen mithilfe von Trägern wie Werkstatt, Wohlfahrtsverbänden und Kommunen alle zu besetzen, sei eine Herkulesaufgabe, sagte Ringelsiep. Die Jobs müssen im öffentlichen Interesse liegen, aber zusätzlich und wettbewerbsneutral sein, damit das Geld aus dem insgesamt 25,5 Millionen Euro schweren Fördertopf des Bundes fließt.

Das Projekt sei gut, könne aber nur ein erster Schritt sein, merkte Jens Hebebrand für die SPD an. Langfristiges Ziel müsse es sein, die Beteiligten wieder auf den ersten, normalen Arbeitsmarkt zu bekommen.

Dieses Ziel gilt ebenso für die Vielzahl geflüchteter Menschen, die in den vergangenen zwei Jahren in den Kreis Unna gekommen sind. Nur bei jedem Zehnten ist eine schnelle Vermittlung in Arbeit aufgrund seiner sprachlichen und beruflichen Qualifikation möglich. „Bei 90 Prozent werden wir keine kurzfristigen Erfolge erzielen können“, sagte Uwe Ringelsiep. Bei ihnen gelte es vor allem, sprachliche Defizite zu beseitigen, sie in Integrationskurse und später in Ausbildung zu vermitteln, weil die im Heimatland erlernten beruflichen Qualifikationen häufig nicht mit den hierzulande geforderten übereinstimmten.

Integration junger Menschen oberstes Ziel

Die große Zahl junger Flüchtlinge unter 25 Jahre hat dazu geführt, dass der Kreis bei seinem Ziel, die Jugendarbeitslosigkeit bis 2020 zu halbieren, vor neuen Herausforderungen steht. Der Ausbildungsmarkt sei schwierig, so Ringelsiep, nur für sechs von zehn Jugendlichen gebe es eine Lehrstelle. Die Integration junger Menschen in Ausbildung und Arbeit nimmt deshalb in den Zielen des Jobcenters für 2017 einen Spitzenplatz ein. Denn dabei ist der Kreis von der Champions League noch weit entfernt.