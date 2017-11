Zweijähriges Kind stirbt bei schwerem Verkehrsunfall

Minden. Ein zweijähriger Junge ist am frühen Dienstagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Minden ums Leben gekommen. Der Junge saß nach Polizeiangaben im Kindersitz in einem PKW, der von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Am Steuer des Wagens saß der 30 Jahre Vater des Zweijährigen. Er kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus.

Der Fahrer eines Linienbusses, der nach Eintreffen an der Unfallstelle erste Hilfe leistete, sowie ein weiblicher Fahrgast wurden wegen der psychischen Belastungen durch das Ausmaß des Unfalls zur Beobachtung in eine Klinik gebracht. Die Unfallstelle war wegen der Ermittlungen zweieinhalb Stunden gesperrt.

dpa/lnw