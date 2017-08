St. Johann am Walde. In Österreich sind beim Einsturz eines Festzeltes zwei Menschen ums Leben gekommen. Es hatte in der Nacht heftig gestürmt. Mindestens 50 Menschen wurden bei dem Unglück in St. Johann am Walde verletzt, wie die Polizei mitteilte - zehn von ihnen schwer. Als der Sturm ausbrach, waren Medienberichten zufolge hunderte Menschen in dem Zelt. St. Johann am Walde liegt rund 70 Kilometer südlich von Passau. dpa