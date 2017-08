Wipperfürth. Bei einem Unfall sind am Freitag zwei Autofahrer in Wipperfürth schwer verletzt worden. Aus noch ungeklärter Ursache seien am Nachmittag die beiden Wagen auf der Lüdenscheider Straße zusammengeprallt, teilte die Polizei im Oberbergischen Kreis mit. Dabei erlitten die Fahrer, eine 24-Jährige und ein 47-Jähriger, schwere Verletzungen. dpa/lnw