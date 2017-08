Dülmen. Zwei Menschen sind bei einem Verkehrsunfall in Dülmen (Kreis Coesfeld) schwer verletzt worden. Die 20-Jährige am Steuer des Autos geriet am Samstagabend zunächst von der Fahrbahn ab und prallte anschließend gegen einen Baum am Straßenrand. Die junge Frau wurde in ihrem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie und ihr 21-jähriger Beifahrer wurden schwer verletzt. dpa/lnw