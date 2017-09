Zwei Polizisten bei Festnahme verletzt

Essen. Bei der Festnahme eines 35-Jährigen wegen häuslicher Gewalt sind in Essen zwei Polizisten attackiert und verletzt worden. Eine 31-Jährige hatte am Montagnachmittag in einer Wohnung um Hilfe geschrien, nachdem ihr Ehemann sie geschlagen haben soll. Als der Mann festgenommen werden sollte, wehrte er sich vehement und schlug mit dem Ellenbogen in das Gesicht eines Beamten. Außerdem sprang die 13 Jahre alte Tochter des Tatverdächtigen den Polizisten von hinten an. Ein 27-Jähriger kam hinzu und drohte den Beamten. Als sich weitere Personen auf der Straße versammelten, forderten die beiden Polizisten Unterstützung an. Der polizeibekannte 35-Jährige und der 27-Jährige kamen in Gewahrsam. Dem Älteren entnahm die Polizei eine Blutprobe, wie die Polizei Essen am Dienstag mitteilte. dpa/lnw