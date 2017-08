Zum 100. Geburtstag: Heinrich Böll und die Fotografie

Köln. Zum 100. Geburtstag des Schriftstellers Heinrich Böll am 21. Dezember dieses Jahres zeigt das Kölner Museum Ludwig jetzt eine Ausstellung über sein Verhältnis zur Fotografie. Titel: „Die humane Kamera“. So überschrieb Böll 1964 einen Essay, in dem er eine Moral des Fotografierens entwarf: „Wo die Kamera zudringlich wird (...), überschreitet die Fotografie ihre ästhetische und gleichzeitig moralische Grenze“, meinte er. Gleichzeitig war der Literaturnobelpreisträger aber auch von der Fotografie fasziniert und steuerte zeitlebens Texte für Bildbände bei. Der bekannteste war ein 1958 erschienenes Fotobuch über das Ruhrgebiet. dpa