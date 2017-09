Zug kracht an Bahnübergang gegen Auto

Schloß Holte-Stukenbrock. An einem Bahnübergang in Schloß Holte-Stukenbrock (Kreis Gütersloh) ist ein Zug mit einem Auto zusammengestoßen. Wie die Polizei am frühen Donnerstagmorgen mitteilte, wollte der 68 Jahre alte Fahrer mit seinem Auto den Bahnübergang überqueren, als sich der Zug näherte. Das Auto wurde durch den Zusammenstoß gegen ein Metallgitter geschleudert und blieb auf einer Grünfläche stehen. Der 68-Jährige wurde dabei leicht verletzt, der 29 Jahre alte Lokführer und seine zwölf Fahrgäste blieben unverletzt. Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen davon aus, dass die Halbschranken an dem Bahnübergang am Mittwochabend geschlossen waren und die Ampel rot blinkte. dpa/lnw