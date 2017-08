Zu schnell gefahren: Zwei Verletzte und Stau auf A3

Montabaur. Ein zu schnell fahrendes Auto ist auf der Autobahn 3 bei Regen ins Schleudern gekommen und hat einen schweren Unfall verursacht. Wie die Autobahnpolizei mitteilte, war der Wagen zwischen dem Dernbacher Dreieck und der Abfahrt Montabaur auf der linken Spur unterwegs, als der Fahrer die Kontrolle über das Auto verlor. Es touchierte erst die Mittelleitplanke und schleuderte dann nach rechts quer über die Fahrbahn. Dabei rammte das Fahrzeug mit voller Wucht ein auf der mittleren Spur fahrendes Auto, in dem ein Ehepaar mit zwei Kindern saß. Der Unfallverursacher und die Beifahrerin des gerammten Autos mussten leicht verletzt ins Krankenhaus. An den Autos entstand ein Gesamtschaden von 35 000 Euro. Auf der A3 in Richtung Frankfurt staute sich nach dem Unfall am Donnerstagabend der Verkehr auf mehreren Kilometern Länge. dpa/lrs