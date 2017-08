Zeltfestival Ruhr beginnt mit Placebo-Konzert

Essen. Den Anfang macht Placebo: Am Freitag beginnt die Jubiläumsausgabe des Zeltfestivals Ruhr. Im zehnten Jahr haben sich Künstler wie Sarah Connor, Jennifer Rostock und Andreas Bourani angekündigt. Die Veranstalter erwarten 140 000 Besucher am Kemnader See.

Bastille, Emeli Sandé und Frank Goosen: Beim 17-tägigen Zeltfestival Ruhr werden von Freitag (18. August) an internationale und nationale Musiker und Kabarettisten auf den Bühnen stehen. Zur Jubiläumsausgabe des Musik- und Comedy-Festes erwarten die Veranstalter etwa 140 000 Besucher in der weißen Zeltstadt am Kemnader See bei Bochum und Witten. Sechs der insgesamt 35 Konzerte sind nach Angaben des Veranstalters bereits ausverkauft, darunter der Auftakt von Placebo am Freitagabend und das Konzert von Sarah Connor am 26. August.

Daneben gebe es noch Karten etwa für die Shows von Andreas Bourani, LaBrassBanda, Yvonne Catterfeld, 257ers, Jennifer Rostock, Royal Republic oder Morcheeba. Auf dem 25 000 Quadratmeter großen Gelände stellen zudem Künstler ihre Arbeiten aus.

Das Zeltfestival Ruhr geht in sein zehntes Jahr. Seit 2008 sind mehr als 100 Künstler aufgetreten, darunter Joe Cocker, Fettes Brot, Anastacia und Roger Willemsen. In den vergangenen Jahren kamen laut Veranstalter über 100 000 Besucher. „Von so einem enormen Zuspruch hätten wir anfangs nie zu träumen gewagt“, sagte Mitveranstalter Heri Reipöler.

