Zeitung: 46 radikale Islamisten in NRW inhaftiert

Bielefeld. In Nordrhein-Westfalen sitzen derzeit 46 radikale Islamisten in Straf- oder Untersuchungshaft. Von ihnen sind 20 wegen terroristischer Straftaten oder schwerer staatsgefährdender Straftaten verurteilt. Das berichtet die in Bielefeld erscheinende Zeitung „Neue Westfälische“ (Freitag) unter Berufung auf die Antwort von NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU) auf eine Kleine Anfrage der Grünen. Alle Inhaftierten sind demnach Männer. 14 Inhaftierte werden dem Bericht zufolge im Rahmen des Aussteigerprogramms Islamismus betreut. Das Programm richtet sich an stark radikalisierte Islamisten, auch an Rückkehrer aus Kriegsgebieten und wegen entsprechender Straftaten verurteilte Häftlinge, die häufig auch als sogenannte Gefährder eingestuft sind. dpa/lnw