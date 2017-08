Wolfsburg in der 2. Pokalrunde bei Union Berlin

Dortmund. Die Fußballerinnen von Cup-Verteidiger VfL Wolfsburg müssen in der 2. Runde des DFB-Pokals bei Zweitliga-Absteiger 1. FC Union Berlin antreten. Der Meisterschafts-Zweite des Vorjahres, Bayern München, spielt beim Zweitliga-Neuling SV Alberweiler, Turbine Potsdam beim FSV Gütersloh. Wie die Auslosung durch die ehemalige Nationalspielerin Annike Krahn am Montag im Deutschen Fußball-Museum in Dortmund weiter ergab, ist Rekord-Pokalsieger 1. FFC Frankfurt beim Bundesliga-Absteiger Bayer Leverkusen zu Gast. Gespielt werden die insgesamt 16 Partien am 7. und 8. Oktober. dpa