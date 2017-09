Wölfin weiter auf dem Gelände des Tierparks unterwegs

Isselburg. Zwei Tage nach ihrem Ausbruch aus dem Gehege eines Tierparks im Münsterland ist eine ausgebüxte Wölfin weiter auf der Flucht. Zwar sei das Tier lediglich von einem Gehege in ein anderes geflohen, teilte der Wildpark Anholter Schweiz in Isselburg am Donnerstag mit. Dennoch könne sie lebend eigentlich nur durch den Einsatz eines Betäubungsgewehres eingefangen werden. Menschen oder andere Tiere seien nicht bedroht. Dennoch sei der Park derzeit für Besucher geschlossen. Die junge Wölfin war bei der Vorbereitung für einen Transport ausgebrochen. Sie sollte mit zwei anderen Tieren in einen anderen Tierpark verlegt werden. dpa/lnw