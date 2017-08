Wilde Unfallflucht auf A57

Dormagen. Ein BMW-Fahrer hat auf der A57 Richtung Düsseldorf eine wilde Unfallflucht hingelegt. In Dormagen in Höhe der Raststätte Nievenheim war er am Sonntagmorgen im Baustellenbereich erst gegen ein Auto und dann in die Mittelleitplanke geprallt. Nach Angaben der Autobahnpolizei war der BMW noch gut 15 Kilometer weitergefahren, hatte unterwegs beschädigte Fahrzeugteile verloren und war schließlich an der Abfahrt Büttgen in Brand geraten. Im Auto saß niemand mehr. Die Polizei fahndet noch nach dem Besitzer - bislang erfolglos. dpa/lnw