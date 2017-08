Wie sauber ist Unnas Luft?

Luft zum Atmen ist für den Menschen lebenswichtig. Luft kann aber auch die Gesundheit gefährden, wenn sie nicht sauber genug ist. Feiner Staub und Verbrennungsgase aus Automotoren und Heizungen können zum Beispiel die Atemwege eines Menschen belasten. Wer sich über längere Zeit hinweg in schlechter Luft aufhält, kann krank werden.

Deshalb gibt es Gesetze, die dafür sorgen sollen, dass die Luft rein genug bleibt. Allerdings lässt sich gar nicht so leicht feststellen, wie gut oder schlecht die Luft eigentlich ist. Messgeräte sind teuer und müssen mindestens ein Jahr lang an ein und demselben Ort bleiben, bevor man sagen kann, wie es um die Luftqualität dort steht.

In Unna gibt es nur eine einzige Station, die die Luft überprüft. Diese Station zeigt keine besonderen Werte an. Die Luft scheint dort gut zu sein. Die Leute im Rathaus vermuten daher, dass die Luft in ganz Unna eher gut ist. Allerdings ist es nicht sehr wahrscheinlich, dass die Luftqualität an allen Orten in der Stadt gleichgut ist. In den Dörfern ist sie vielleicht besser als an stark befahrenen Straßen. Politiker von der Partei „Die Linke“ wollen, dass die Stadt jetzt zumindest ausrechnet, ob es an einigen Stellen in Unna Probleme geben könnte. Das ist durchaus möglich. Wenn man zum Beispiel weiß, wie viele Autos auf einer Straße fahren, dann kann man auch schätzen, welche Abgasmengen sie in die Luft blasen.