Wettbüro-Mitarbeiter zuhause überfallen

Monheim am Rhein. Zwei Unbekannte haben in Monheim am Rhein den Mitarbeiter eines Wettbüros mit einer Pistole bedroht und mehrere Tausend Euro Bargeld erbeutet. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 40-Jährige am Donnerstagvormittag seine Wohnung verlassen, als ihn die beiden Täter im Treppenhaus ansprachen. Unter einem Vorwand lockten sie ihr Opfer anschließend in den Keller und bedrohten ihn dort mit einer Pistole. Die Täter raubten einen Briefumschlag, in dem sich mehrere Tausend Euro Bargeld des Wettbüros befanden. Beide Männer flüchteten nach der Tat, der 40 Jahre alte Monheimer blieb unverletzt. Die Polizei hat Ermittlungen wegen bewaffneten Raubs eingeleitet. dpa/lnw