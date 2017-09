Weniger Geldautomaten-Sprengungen in NRW

Düsseldorf. Die Zahl der Sprengungen von Geldautomaten ist in Nordrhein-Westfalen deutlich gesunken. In diesem Jahr hätten sich Kriminelle bislang 71 Mal an Automaten zu schaffen gemacht, im vergangenen Jahr seien es zum gleichen Zeitpunkt Anfang September bereits 91 Taten gewesen, sagte ein Sprecher des Landeskriminalamts (LKA) am Donnerstag in Düsseldorf auf Anfrage. Das entspricht einem Rückgang von 22 Prozent. Grund dafür seien vermutlich der Fahndungsdruck und die Ermittlungserfolge.

Nach wie vor gehen die Ermittler davon aus, dass die große Mehrzahl der Taten von einer größeren Szene von etwa 250 Tätern mit nordafrikanischem Migrationshintergrund begangen werden, die dafür aus den Vororten von Utrecht und Amsterdam nach NRW kommen. Wegen ihrer Vorliebe für hochmotorisierte Fluchtwagen einer bestimmten Marke war die Gruppierung als „Audi-Bande“ bekannt geworden.

Beim LKA ermittelt die Sonderkommission „Heat“ seit geraumer Zeit gegen die Täter. Die Unbekannten leiten ein Gasgemisch in die Automaten und zünden es. Nach der Explosion türmen sie mit dem Bargeld aus den Geräten.

dpa/lnw