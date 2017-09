Weltrekord: Riesen-Sandburg in Duisburg 16,68 Meter hoch

Duisburg. Vergängliche Größe: Duisburg hat jetzt die höchste Sandburg der Welt, bescheinigt von der Firma Guinness. Fast 17 Meter hoch ist die Burg und rundum schön verziert. Der Bau dauerte dreieinhalb Wochen.

Sandkünstler aus zehn Nationen haben in Duisburg die höchste Sandburg der Welt gebaut. Am Freitag bescheinigte ein Vertreter der auf kuriose Rekorde spezialisierten Firma „Guinness World Records“ dem Bauwerk die Rekordhöhe von 16,68 Meter. Die zuvor höchste Sandburg war erst im Frühjahr an der indischen Ostküste errichtet worden. Sie maß 14,84 Meter. Die aufwendig verzierte Burg in Duisburg hatte ein ortsansässiger Reiseveranstalter in den vergangenen dreieinhalb Wochen aus rund 3500 Tonnen Sand errichten lassen. Die Burg soll mindestens bis zum 24. September stehen bleiben. Die Baustelle sei bislang von rund 180 000 Menschen besucht worden, teilte das Reiseunternehmen Schauinsland Reisen mit.

dpa/lnw