Weltkriegsbombe in Düsseldorfer Innenstadt entschärft

Düsseldorf. Ohne Zwischenfälle haben Experten einen gefährlichen Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg in der Düsseldorfer Innenstadt entschärft. Das teilte ein Sprecher der Stadt am Ort des Bombenfunds im Stadtteil Derendorf mit. Die britische Fünf-Zentner-Bombe war dort am Vortag entdeckt worden. Rund 2300 Menschen hatten den Gefahrenbereich verlassen müssen, Probleme gab es dabei nicht. Auch der Verkehr auf einer nahegelegenen Bahnstrecke wurde unterbrochen. dpa/lnw