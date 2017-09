Weiter U-Haft für Enkel von ermordetem Unternehmerpaar

Wuppertal. Der Enkel des ermordeten Wuppertaler Unternehmerpaares Springmann muss in Untersuchungshaft bleiben. Das haben Sprecher von Staatsanwaltschaft und Landgericht in Wuppertal am Donnerstag mitgeteilt. Gegen den 26-Jährigen bestehe weiterhin der dringende Verdacht, seine Großeltern ermordet zu haben, befand das Gericht. Die Anwälte des Verdächtigen hatten vergeblich versucht, ihn mit einer Haftbeschwerde frei zu bekommen.

Mehr als drei Monate nach dem Doppelmord an dem 91 und 88 Jahre alten Ehepaar in Wuppertal war gegen den Enkel und einen 44-jährigen Mann Haftbefehl erlassen worden. Der Enkel soll befürchtet haben, vom Erbe ausgeschlossen zu werden.

Beide sollen das betagte Ehepaar am 19. März aus Habgier in ihrer Villa getötet haben. Bei den Toten handelt es sich um Enno (91) und Christa (88) Springmann. Als Mäzene und Sponsoren hatten sie seit vielen Jahren in Wuppertal Künstler und Kunst unterstützt. Um die Villa mit ihrem großen Garten zu untersuchen, waren Spezialisten der Landeskriminalämter Nordrhein-Westfalen und Hamburg sowie des Bundeskriminalamtes angereist. Mit Hilfe einer Drohne wurde das große Anwesen von oben gesichtet.

dpa/lnw