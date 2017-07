Wegen heftiger Regenfälle: NRW droht Mückenplage

Köln. In Nordrhein-Westfalen könnte es wegen der vielen warmen und nassen Tage in diesem Sommer noch eine richtige Mückenplage geben. „Jetzt haben Mücken die besten Voraussetzungen, um sich zu vermehren“, sagte Heinz Mehlhorn, Professor für Zoologie an der Universität Düsseldorf. In den vergangenen Wochen waren zum Teil heftige Regenfälle und Unwetter niedergegangen. Das seien beste Voraussetzungen für Mücken, die ihre Eier in warmen, stehenden Gewässern ablegen, sagte Mehlhorn. Ein Ende der Mückensaison sei noch nicht in Sicht: „Solange es warm ist, schlüpfen auch wieder neue Tiere“, sagte er. dpa/lnw