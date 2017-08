Leipzig. In der Nacht sind in weiten Teilen Sachsen-Anhalts schwere Gewitter mit starken Regenfällen von bis zu 50 Litern pro Quadratmeter und Orkanböen um 120 Stundenkilometer möglich. Außerdem könnten Hagelkörner örtlich begrenzt einen Durchmesser von bis zu fünf Zentimetern erreichen, teilte der Deutsche Wetterdienst in einer Unwetterwarnung mit. Zudem könnten sich Tornados bilden. dpa