Viererpack: Überragender Isak führt BVB zum Sieg in Erfurt

Erfurt. Ausnahmetalent Alexander Isak hat DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund 21 Stunden nach der bitteren Niederlage im Supercup einen Testspielsieg beschert. Der 17 Jahre alte Schwede erzielte beim 5:2 (2:2) des BVB beim Drittligisten Rot-Weiß Erfurt vier Treffer (18./50./61./88.). Zudem war der auch erst 18 Jahre alte Linksverteidiger Jan-Niklas Beste (20.) erfolgreich. Für Erfurt trafen Lion Lauberbach (12.) und Elias Huth (40.).

BVB-Trainer Peter Bosz bot im am Samstag zur Halbzeit ausgewechselten Neuzugang Mahmoud Dahoud nur einen Spieler aus der Startformation des Spiels gegen Bayern München auf, das Dortmund im Elfmeterschießen 4:5 verloren hatte. Hinzu kamen die gegen die Bayern eingewechselten Maximilian Philipp und Felix Passlack. Sebastian Rode musste wegen einer Oberschenkelverletzung kurzfristig passen. Erfurts Trainer Stefan Krämer ließ zwei Tage nach dem 1:1 in der 3. Liga beim FSV Zwickau ebenfalls keinen Spieler aus der Startformation erneut von Beginn an auflaufen.

dpa