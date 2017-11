Vier Verletzte nach Auffahrunfall auf Bundesstraße

Coesfeld. Bei einem Verkehrsunfall im Kreis Coesfeld sind am Dienstagabend vier Menschen verletzt worden. Nachdem der erste von vier hintereinander fahrenden Wagen auf der Bundesstraße 474 bei Coesfeld bremsen musste, fuhr der Fahrer des letzten Autos auf und schob die anderen Fahrzeuge zusammen, wie die Polizei am späten Dienstagabend mitteilte. Die vier Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht, zwei der vier Wagen mussten abgeschleppt werden. dpa/lnw