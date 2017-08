Vier Menschen erleiden Stromschlag bei Hafenfest

Duisburg. Beim Ruhrorter Hafenfest haben vier Menschen in einem Erlebniskino einen Stromschlag bekommen. Zwei Männer und zwei Frauen mussten am Freitag laut der Duisburger Polizei ärztlich behandelt werden. Das Geschäft, in dem eine Unterwasser-Tauchfahrt simuliert wird, bleibt vorerst geschlossen. Am Samstagmittag überprüften Sachverständige das Erlebniskino und wollten entscheiden, ob es wieder öffnen kann oder abgebaut werden muss. Das Hafenfest hat am Freitag begonnen und endet an diesem Montag. dpa/lnw