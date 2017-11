Viele junge Störche: In unserem Bundesland Nordrhein-Westfalen (kurz: NRW) gibt es immer mehr Störche. Seit dem Jahr 1991 nimmt die Anzahl der Störche immer weiter zu. In diesem Jahr brüteten 260 Storchen-Paare in NRW, sagt ein Ornithologe – also ein Vogelexperte. 470 Jungvögel wurden in den Nestern großgezogen. Das Nest eines Storchen-Paares wird übrigens Horst genannt.