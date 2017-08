Es gibt viele alte Gebäude, die in der Vergangenheit eine große Bedeutung hatten. Diese nennt man auch Denkmäler. Es gibt auch Gebäude, die stehen unter Denkmalschutz. Zum Beispiel die Herz-Jesu-Kirche in Heeren. Das bedeutet, dass das Gebäude nicht verändert werden darf.

Immer am zweiten Wochenende im September gibt es einen Tag des offenen Denkmals. In diesem Jahr ist dieser am 10. September. An dem Tag werden Denkmäler geöffnet, die sonst geschlossen sind oder nur selten geöffnet haben. In diesem Jahr ist das Motto „Macht und Pracht“.

Auch in Kamen werden an diesem Tag Denkmäler geöffnet. Insgesamt an vier Orten. In Kamen öffnen zum Beispiel die beiden Kirchen. Früher hatten Kirchen ganz viel Macht. Deshalb waren sie im Mittelalter auch immer die höchsten Gebäude der Stadt. Weitere Denkmäler sind das Schloss Heeren und die alte Waldschule in Lerche. Auch diese öffnen an dem Tag.

In Methler können sich Besucher den Hof Middendorf in Wasserkurl anschauen. Das Gebäude war wie die Margaretenkirche und die Hilsingsmühle eines der wenigen Gebäude aus Stein. Dort gibt es auch eine Aktion für Kinder. Mit Anja Sklorz können sie „Lichtportale prickeln“. Das sind kleine Windlichthalter, in denen ein Motiv eingestanzt ist.