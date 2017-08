Viel Trubel in den Ferien

Auf einem Flughafen ist immer ganz schön viel los. Viele Menschen fliegen in den Urlaub, viele kehren aus dem Urlaub heim. Gerade an einem großen Flughafen, wie in Düsseldorf, heben die Flugzeuge im Minutentakt ab. Düsseldorf hat den drittgrößten Flughafen von ganz Deutschland. Der Flughafen in Düsseldorf war auch das Ziel für 15 Kinder.

Sie haben sich für die Ferienaktion „Flughafen-Tour“ angemeldet. Mit einem Flughafen-Bus sind die Jungen und Mädchen über das Rollfeld gefahren – vorbei an riesen Flugzeugen. Die großen „Vögel“ wurden gerade bereit gemacht, um viele Fluggäste in den Urlaub zu bringen. Auftanken, das Gepäck verladen und das Einparken der Flugzeuge – das alles konnten die Kinder hautnah miterleben und beobachten.

Der Höhepunkt der Flughafentour war für die Kinder aber der Blick von der Besucher-Terrasse. Denn direkt vor ihnen parkte der Mannschafts-Flieger von Borussia Dortmund.