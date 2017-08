Unfall auf Kreuzung in Rheine: Vier Verletzte

Rheine. Bei einem Unfall auf einer Kreuzung in Rheine (Kreis Steinfurt) sind vier Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, krachte am Sonntagabend ein 81-Jähriger mit seinem Wagen in das Fahrzeug eines 49-Jährigen. Die beiden Fahrer und ein 14-jähriges Mädchen im Auto des 49-Jährigen kamen mit leichten Blessuren davon. Eine 77-Jährige im Wagen des älteren Mannes wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Der Schaden beträgt 9000 Euro. dpa/lnw