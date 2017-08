USA bringen schärfste UN-Resolution gegen Nordkorea ein

New York. Die USA wollen Nordkorea in einer UN-Resolution mit den bislang schärfsten Sanktionen belegen und das Land im Atomkonflikt wirtschaftlich noch stärker unter Druck setzen. Ziel des von den USA eingebrachten Antrags sei es, die Exporterlöse des international weithin isolierten Landes um mindestens ein Drittel zu kürzen, berichtete die „New York Times“. Geplant sind der Zeitung zufolge Ausfuhrverbote auf Kohle, Eisen, Eisenerz, Blei, Bleierz und Meeresfrüchte. Das höchste UN-Gremium will gegen 21 Uhr deutscher Zeit über den Entwurf abstimmen. dpa