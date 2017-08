Türkischer Polizist von mutmaßlichem IS-Mitglied erstochen

Istanbul. Ein türkischer Polizist ist am Abend in Istanbul von einem mutmaßlichen Mitglied der Terrormiliz Islamischer Staat erstochen worden. Nach Angaben der Agentur Anadolu hatte die Polizei den Mann zuvor bei einem Einsatz gegen einen möglichen Bombenanschlag festgenommen. Bei der Vernehmung im Polizeihauptquartier habe der Mann plötzlich ein Messer gezückt und auf einen Polizisten eingestochen. Der Beamte starb kurz darauf im Krankenhaus an seinen Verletzungen. dpa