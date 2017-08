Tür zum Tresorraum offen

In einem Tresor bewahren Menschen kostbare Gegenstände auf. Das können Schmuck, Geld aber auch wichtige Papiere sein. Weil nicht jeder einen Tresor zu Hause hat, kann man auch Tresore mieten. Zum Beispiel bei der Bank. Auch in der Sparkasse am Willy-Brandt-Platz gibt es solche kleinen Tresore. Sie heißen Schließfächer. In den Raum mit den Schließfächern kann man normalerweise nur rein, wenn man vorher seine Karte einliest und dann eine Geheimzahl eingibt. Doch in Kamen war das jetzt anders. Jörg Erlhoff wollte nämlich an sein Schließfach und konnte einfach so in den Raum spazieren. Die Tür war nicht ins Schloss gefallen und lehnte nur an. Er hat den Mitarbeitern der Bank gesagt, dass die Tür kaputt ist und nicht richtig zu geht. Doch auch zwei Tage später war sie immer noch angelehnt. Die Sparkasse sagt, dass die Tür in Ordnung ist. „Die Kunden wollen die Tür nicht zuknallen lassen, weil es eine Glastür ist – sie haben Angst, dass die Tür sonst kaputt geht“, sagt Andreas Schlüter. Damit die Tür nicht einfach eingeschlagen werden kann, ist sie aus speziellem Sicherheitsglas. Außerdem versperrt eine dicke Tresortür den Zugang, wenn die Sparkasse zu hat. Andreas Schlüter ist Sprecher der Sparkasse Unna-Kamen. Schon mehrere Kunden haben sich wegen der Tür beschwert.

Die Sparkassen-Mitarbeiter haben jetzt einen Zettel an die Tür geklebt. Auf dem Hinweiszettel steht, dass die Kunden die Tür richtig zufallen lassen sollen.