Trödelmarkt für Kinder

Manchmal haben Kinder Spielsachen, die sie nicht mehr brauchen oder Kuscheltiere, die ihnen nicht mehr gefallen. Am 16. September können Mädchen und Jungen in Unna mit diesen Dingen Geld verdienen. Dann findet in der Fußgängerzone in Unna nämlich ein Trödelmarkt statt, an dem nur Kinder teilnehmen dürfen. Auf Decken verkaufen sie ihre Spielsachen. Erwachsene dürfen nicht mitmachen und auch Verkaufstische sind nicht erlaubt. Der Trödelmarkt findet von 10 bis 16 Uhr statt. Ganz schön viel Zeit, um ein bisschen Geld zu verdienen. Der Aufbau für den Trödelmarkt beginnt schon am Morgen um 9 Uhr. Kinder, die an diesem Tag beim Trödelmarkt mitmachen wollen, können sich ab Freitag im Kinder- und Jugendbüro im Rathaus anmelden oder dort anrufen unter Telefon 02303/103-344. Oder sie können ab Freitag eine Mail schicken an birgit.blume-jordan@stadt-unna.de. Bei der Anmeldung bekommen sie dann eine Nummer, mit der sie ihren Standort beim Trödelmarkt finden können. Um am Trödelmarkt teilzunehmen, müssen die Kinder kein Geld bezahlen.