Transporter erfasst Fußgänger: Tot

Reken. Auf einer unbeleuchteten Landstraße ist am Sonntagmorgen in Reken im Kreis Borken ein Fußgänger von einem Kleintransporter erfasst und tödlich verletzt worden. Die Polizei geht davon aus, dass der 33-Jährige vorher auf einem Schützenfest war und nach Hause laufen wollte. An der Unfallstelle gebe es keine Straßenlaternen, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Außerdem sei es zur Unfallzeit noch dunkel gewesen. Der 33-Jährige Fußgänger war dunkel gekleidet. Der 61-jährige Fahrer des Kleintransporters steht nach dem tödlichen Unfall unter Schock. dpa/lnw