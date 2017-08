Traktor stürzt Böschung hinab: Landwirt schwer verletzt

Hattingen. Seinen Sohn stieß er noch rechtzeitig vom Fahrzeug: Ein 43-Jähriger ist mit seinem Traktor in Hattingen eine Böschung hinabgestürzt und schwer verletzt worden. Der Landwirt habe auf einer Steigung die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, teilte die Polizei am Dienstag mit. Demnach hatte der 43-Jährige auf der hinteren Gabel des Traktors zwei Futtermittelballen geladen. Wegen des hohen Gewichts sei dieser umgekippt und die zwei Meter tiefe Böschung hinabgestürzt. Der Siebenjährige blieb bei dem Unfall am Montag im Ennepe-Ruhr-Kreis unverletzt. Der Vater kam mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus. dpa/lnw