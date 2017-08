Tote und Schwerverletzte bei Kollision mit Notarztwagen

Steinfurt. Bei einem Zusammenstoß mit einem Notarztwagen ist am Montag in Steinfurt eine 31 Jahre alte Autofahrerin ums Leben gekommen. Drei Feuerwehrleute, die in dem Notarztwagen saßen, wurden nach Polizeiangaben schwer verletzt. Das Fahrzeug war demnach nicht im Einsatz. Die 31-Jährige war den Angaben zufolge mit ihrem Auto auf einer Landstraße in den Gegenverkehr geraten und frontal mit dem Wagen der Feuerwehr zusammengeprallt. Dieser wurde in den Straßengraben geschleudert. Die Frau starb noch am Unfallort. Die drei verletzten Männer im Alter zwischen 43 und 56 Jahren kamen in Krankenhäuser. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 22 000 Euro. dpa/lnw