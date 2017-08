Tonnenschwerer Autokran kippt in Baustelle

Duisburg. Ein 40 Meter hoher Autokran stürzt in Duisburg in eine Baugrube. Nur durch Glück wird keines der umliegenden Gebäude getroffen. Nun ermittelt das Amt für Arbeitsschutz die Unfallursache.

Ein 40 Meter hoher Autokran ist am Mittwochmorgen auf einer Großbaustelle in Duisburg umgekippt. Menschen wurden nicht verletzt, jedoch erlitt der Kranfahrer nach Angaben der Polizei einen Schock und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Zuvor hatte er sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien können.

Bei dem Unfall wurde eine Hydraulikleitung des 90 Tonnen schweren Krans beschädigt. Auslaufendes Hydrauliköl konnte von der angerückten Feuerwehr aufgefangen werden. Über weitere Schäden war zunächst nichts bekannt. Der Unfallbereich beschränkte sich jedoch auf die Baustelle, die Umgebung war nicht betroffen. Nachdem das technische Gerät der Feuerwehr am Morgen für eine Bergung des Krans nicht ausreichte, wurde eine Spezialfirma beauftragt. Diese soll den Kran spätestens am Donnerstag bergen. Die Ermittlungen zur Unfallursache hat mittlerweile das Bezirksamt für Arbeitsschutz übernommen.

dpa/lnw