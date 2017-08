Tödlicher Unfall: Zwei weitere Beteiligte gestorben

Horn-Bad Meinberg. Nach einem Verkehrsunfall mit einem getöteten Motorradfahrer sind am Dienstag zwei weitere Beteiligte gestorben. Die Männer im Alter von 72 und 77 Jahren seien ihren schweren Verletzungen erlegen, teilte die Polizei mit.

Bei dem Unfall am Montagabend war ein 26-Jähriger mit seinem Motorrad in den Wagen der beiden Männer geprallt. Auto und Motorrad brannten völlig aus. Der Motorradfahrer starb noch an der Unfallstelle. Schwer verletzt wurden auch die zwei Ehefrauen der Männer im Auto. Sie schweben jedoch nicht in Lebensgefahr. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unbekannt, ein Sachverständiger soll den Hergang klären.

dpa/lnw