Tödlicher Streit in Bergisch Gladbach: 18-Jähriger schlug zu

Bergisch Gladbach. Nach dem Tod eines 40 Jahre alten Mannes bei einem Streit in Bergisch Gladbach hat ein 18-Jähriger den Angriff auf das Opfer gestanden. Er habe zugegeben, das Opfer ins Gesicht geschlagen zu haben, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Köln am Montag. Der 40-Jährige war nach dem Schlag mit dem Kopf auf den Asphalt geschlagen und am vergangenen Freitag im Krankenhaus gestorben. Der Aufprall sei todesursächlich gewesen, sagte der Sprecher. Der Verdacht gegen einen zunächst ins Visier der Ermittler geratenen 16-Jährigen erhärtete sich nicht. Zuvor hatten mehrere Medien über das Geständnis berichtet. Der 18-Jährige kam zunächst wieder frei. Die Behörden ermitteln wegen Körperverletzung mit Todesfolge. dpa/lnw