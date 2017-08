Tierisch beste Freunde

Das Kindertheater in der Kulturschmiede ist seit Jahren beliebt. Am 24. September kommen Frieda und Frosch zu Besuch. Die beiden sind beste Freunde. Frieda ist eine Kröte. Von ihr aus könnte der Winterschlaf das ganze Jahr dauern. Doch Fredy der Frosch erkundet am liebsten die Welt. Bei jedem Wind und Wetter.

Der Wechsel der Jahreszeiten ist für ihn ein aufregendes Ereignis – und am liebsten hat er seine beste Freundin mit dabei. Doch Frieda ist das meistens zu anstrengend und gefährlich. Sie bleibt lieber Zuhause. Dort fühlt sie sich wohl und kennt sich auch aus. Außerdem ist es dort bei weitem nicht so gefährlich wie in der großen, weiten Welt.

Das kann Fredy aber nur schwer verstehen. Für ihn gehört seine beste Freundin immer mit dazu. Doch auch Fredy muss lernen, dass die besten Freunde manchmal alleine sein möchten. Am Ende sorgt das nämlich dafür, dass beide die gemeinsame Zeit viel mehr zu schätzen wissen.