Terror in Spanien: Flugtickets nach Brüssel entdeckt

Barcelona. Nach den Anschlägen von Barcelona hat die spanische Polizei in den Trümmern des Hauses der Terrorzelle mehrere Flugtickets entdeckt, die auf Beziehungen der Gruppe ins Ausland hindeuten. In dem Haus im katalanischen Ort Alcanar südlich von Barcelona, das kurz vor den Anschlägen am vergangenen Mittwoch explodiert war, seien unter anderem Flugscheine nach Brüssel auf den Namen des Imams Abdelbaki Es Satty gefunden worden, berichten Medien unter Berufung auf Ermittlerkreise. Der Imam gilt als Kopf der Terrorzelle. Er starb bei der Explosion. dpa