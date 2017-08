Taxi überschlägt sich: Zwei Schwerverletzte

Bielefeld. Ein 46-jähriger Taxifahrer ist am Samstagmorgen in Bielefeld mit seinem Taxi von der Fahrbahn abgekommen und hat sich überschlagen. Er und sein Fahrgast wurden von der Feuerwehr schwer verletzt aus dem Taxi befreit und kamen in Krankenhäuser. Weil das Taxi durch den Unfall Öl verloren hat, musste das umliegende Erdreich ausgehoben werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 30 000 Euro. Warum der 46-jährige Fahrer von der Fahrbahn abkam, war am Samstag noch unklar. dpa/lnw