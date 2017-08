Tankstellenräuber erbeuten mehrere hundert Euro

Mettmann. Zwei bewaffnete Tankstellenräuber haben am Sonntagabend mehrere hundert Euro erbeutet. Die beiden mit schwarzen Sturmhauben maskierten Männer seien in eine Monheimer Tankstelle gestürmt und hätten einen 26 Jahre alten Angestellten mit Schusswaffen bedroht und die Tageseinnahmen verlangt, teilte die Polizei am Montag mit. Die Räuber hätten das Geld in einen Beutel gepackt und seien anschließend zu Fuß geflohen. Der blieb bei dem Raub unverletzt. Die Polizei fahndet nach den beiden Männern und sucht Zeugen, die Hinweise zum Raub oder den mutmaßlichen Tätern liefern können. dpa/lnw